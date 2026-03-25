記事ポイントゴジラ×デジモンコラボ第二弾、デジモンペンデュラムCOLORとのコラボ商品シリーズ初のUVプリンタ印刷で渡辺けんじ氏描き下ろしデザインを全面に採用新コラボモンスター5体を含む全58体を収録し、ジョグレス進化にも対応 バンダイから、ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第二弾となる「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition」が登場します。プレミアムバンダイにて予約受付中で、SIDEゴジラカラーとSIDEデ