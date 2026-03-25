G細胞がデジモンに新進化をもたらす！ バンダイ「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition」

バンダイから、ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第二弾となる「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition」が登場します。

プレミアムバンダイにて予約受付中で、SIDEゴジラカラーとSIDEデジモンカラーの2種がラインナップされています。

各7,920円（税込）で、2026年8月のお届け予定です。

商品名：デジモンペンデュラム COLOR ゴジラ Edition オメガ モン：”G”融合モード SIDE ゴジラ カラー／SIDEデジモンカラー価格：各7,920円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月22日（日）13時〜2026年4月22日（水）23時予定商品お届け：2026年8月予定対象年齢：15才以上販売ルート：プレミアム バンダイ

ゴジラとデジタルモンスターのコラボレーション第二弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とコラボした商品が発売されます。

カラー液晶と充電池を内蔵しており、USB Type-C対応の充電ケーブルで充電して遊べる仕様です。

本体デザイン

SIDEゴジラカラーは、黒×紫のボディにゴジラをイメージしたデザインが施されています。

「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズ初となるUVプリンタによる印刷技術を採用し、迫力のある外観を実現した1台です。

SIDEデジモンカラーは青×シルバーのボディで、デジタルモンスターをイメージした配色が特徴です。

デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしのコラボモンスターが全面に印刷されています。

2台を並べると、ゴジラとデジモンそれぞれをモチーフにした対のデザインが際立ちます。

背景デザインの変更にも対応しており、自分好みにカスタマイズして楽しめます。

収録キャラクター

収録キャラは全58体で、デジタルモンスターの世界に襲来したゴジラをはじめとする怪獣たちがラインナップされています。

新たなコラボモンスター5体が追加され、「グレイモン：”G”侵食モード」や「メタルガルルモン：”G”侵食モード」などを育成できます。

前弾のコラボモンスター4体も収録されており、すべて玩具内で育てられる仕様です。

5体目の「オメガモン：”G”融合モード」は、ジョグレス機能による進化で入手する特別なキャラクターとなっています。

「ウォーグレイモン：”G”侵食モード」と「メタルガルルモン：”G”侵食モード」の組み合わせでジョグレス進化させられます。

ゲーム・育成機能

ペンデュラム機能は加速度センサーに対応し、本体を振った回数でトレーニング結果やバトルの攻撃力が変化します。

トレーニング中にはアンギラスも登場するなど、コラボならではの演出が盛り込まれています。

「怪獣襲来呼び出し」ではゴジラのテーマ再生やカットイン表示があり、バトルを盛り上げる仕様です。

G細胞の侵食率を表す「G細胞活性値」によっても進化先が決まり、育成の戦略性が広がります。

コールドモードやバックアップシステムなど、育成をサポートする機能も搭載されています。

バックアップで保存したキャラは通信相手がいないときのジョグレス相手としても使用できました。

過去のCOLORシリーズとの通信バトルにも対応しており、シリーズを超えた対戦が楽しめます。

シリーズ初のUVプリント技術と渡辺けんじ氏の描き下ろしデザインにより、ゴジラとデジモンの世界観を存分に堪能できます。

新コラボモンスター5体を含む全58体の収録キャラと、ジョグレス進化やG細胞活性値など独自のゲーム性が魅力です。

2台の対になるデザインを揃えて、コラボならではの育成・バトル体験が楽しめる商品となっています。

デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Editionの紹介でした。

よくある質問

Q. 予約期間はいつまでですか？

A. 2026年4月22日（水）23時までの予定ですが、準備数に達した場合は早期終了の可能性があります。

Q. 2つのカラーで遊びの内容に違いはありますか？

A. 本体プログラムは同じで、遊びの内容はどちらのカラーも同じです。

Q. 過去のCOLORシリーズと通信できますか？

A. デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition、デジタルモンスターCOLOR、デジモンペンデュラムCOLORシリーズと通信バトルが可能です。

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