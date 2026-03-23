ちゃんみなのメジャーデビュー9周年記念日である3月8日に、ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2021年にダンス＆ボーカルグループ・INIのメンバーとなった西洸人を招いた「Let you go feat. HIROTO (INI)」がリリースされた。本曲はちゃんみなの記念すべき10周年イヤーのスタートを飾る新曲となる。 （関連：【動画あり】ちゃんみな×西洸人、今共演す