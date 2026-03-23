ちゃんみなのメジャーデビュー9周年記念日である3月8日に、ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2021年にダンス＆ボーカルグループ・INIのメンバーとなった西洸人を招いた「Let you go feat. HIROTO (INI)」がリリースされた。本曲はちゃんみなの記念すべき10周年イヤーのスタートを飾る新曲となる。

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ちゃんみなにとって欠かせない存在であった西洸人

ちゃんみなと西の付き合いは10年以上前、デビュー前に遡る。ちゃんみなは『第9回 BAZOOKA!!!高校生RAP選手権』（BSスカパー!）でJKラッパーとして鮮烈な印象を与えた後、高校在学中にシングル『FXXKER』でメジャーデビュー。そのMVのコレオにも西はダンサーとして参加している。その後も、「FRIEND ZONE」「CHOCOLATE」といった楽曲のみならず、2018年のちゃんみなのワンマンライブ『THE PRINCESS PROJECT 2』の振り付けも担当するなど、キャリア初期のちゃんみなにとって西は欠かせない存在であり、ふたりの関係性はまさに旧友であり盟友だ。

特に知られているのが、2020年7月に公開され、西がちゃんみなの恋人役を演じた「Angel」のMVだ。深い影を漂わせるラテンフレーバーのサウンドに乗せて、ちゃんみなは〈Angelみたいに飛び回るの／悪魔みたいにしがみついて〉と切ない求愛のメッセージを歌い上げる。MVでちゃんみなと西は、フラメンコのテイストを混えた息の合ったコンテンポラリーなダンスを展開しながらも、恋人同士の役だからこそ、西がちゃんみなをおんぶしたり、追いかけっこをしたり、密着したりする等、濃厚な絡みを見せる。本MVは、西のダンサーの範疇を超えたアーティストとしてのポテンシャルを示すものでもあった。

それぞれがドーム公演を開催するアーティストに

約1年後。西はダンスだけでなく、より幅広い音楽表現を求めてサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（TBS系／GYAO!）に応募し、見事INIのメンバーとなる。振り付けも含めてダンスの柱となるだけでなく、楽曲制作にも積極的に携わり、ソロでDJの活動も行い、INIのクリエイティブを拡張する存在として成長していく。そして、INIは2024年2月に単独ドーム公演を成功させるまでに至った。

一方、ちゃんみなはルッキズムに苦しんだ自らの体験を詰め込んだ「美人」でセルフラブの重要性を説き、時代の代弁者として注目を浴びる。2024年10月に、SKY-HI率いるBMSGとタッグを組んでガールズグループオーディション『No No Girls』（Hulu）を始動させ、そこで誕生したHANAをプロデュース。社会現象を巻き起こし続け、今年の7月には初の東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を2日間開催することも決定している。

「Let you go feat. HIROTO (INI)」に刻まれるふたりのドラマ

そんな押しも押されもせぬ人気アーティストとなったふたりによる「Let you go feat. HIROTO (INI)」。西は、作詞作曲にも参加している。MVの冒頭には「Angel」のMVを思い起こさせる水に浸るちゃんみなの姿。舞台はライブハウスに変わり、オーディエンスが熱狂する中、ちゃんみながバンドのボーカルを務めている。西とふたりで楽し気に語り合うシーンに、〈あの時は何もなかった／6畳半朝まで話した／雨も地獄も乗り越えた君とは〉という歌詞が重なる。やがて、ふたりがあの頃のバックダンサー仲間とともに談笑しながら街を歩くシーンが挟み込まれる。前半のパートは、ちゃんみなと西がともに過ごした時期を表しているのだろう。ちゃんみなが〈今 手を離してfly／まるで君はbutterfly〉と歌うラインは、西のソロ曲「BUTTERFLY」を連想させると同時に、西が自らの元から蝶のように羽ばたいていったことをも思わせる。ライブハウスのステージで〈君を手放して／I really appreciate〉と歌い放つちゃんみな。

2番でボーカルをとる西は、誰よりも近くで見ていた〈君〉との別れに伴う痛みを歌う。お互いに抱く唯一無ニの気持ちを確認するように、サウンドと映像はエモーションを高めていく。西は〈I thought it world last forever／君の背中越しに／見てたあの景色／Can’t forget but I have leave your side〉と歌う。西は、やがてちゃんみながステージに立つライブハウスにたどり着く。バックダンサー時代はちゃんみなの背中越しにステージを見ていたわけだが、隣で肩を並べて、歌を歌う。そして「Angel」の〈Angel みたいに飛び回るの／悪魔みたいにしがみついて〉というラインのアンサーに思える、〈君がどこにいても何をしても君はAngel／悪魔みたいにしがみつけなかった〉というラインを経て、ちゃんみなが〈Stay〉と叫びながら西を突き放すシーンへ。ひとりのアーティストとして羽ばたき、確固たる存在となった西の現在を示唆する描写がいくつも盛り込まれている、とてもドラマティックなMVだ。

もしふたりの関係性を知らなかったとしても、相手の未来を思って別れを選んだが、今なお大切な想いを抱える同士のことを歌った恋愛ソングとしても十二分に解釈できる楽曲だ。

（文＝小松香里）