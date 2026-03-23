信頼性を重視し既存エンジンに電動システムをプラスした欧州向けハイブリッド2025年6月、トヨタは欧州市場向けの「ランドクルーザー250」に、48Vマイルドハイブリッド（M-HEV）を搭載した新仕様を追加しました。果たして国内向けにもランドクルーザー250“ハイブリッド”は導入されるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ランドクルーザー250“ハイブリッド”」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）今回採用さ