信頼性を重視し既存エンジンに電動システムをプラスした欧州向けハイブリッド

2025年6月、トヨタは欧州市場向けの「ランドクルーザー250」に、48Vマイルドハイブリッド（M-HEV）を搭載した新仕様を追加しました。

果たして国内向けにもランドクルーザー250“ハイブリッド”は導入されるのでしょうか。

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今回採用されたランドクルーザー250の48Vマイルドハイブリッドは、レクサス「LX700h」や中東向け「ランドクルーザー300」に搭載されるストロングハイブリッドとは異なり、ランドクルーザー250専用に開発されたシステムです。

ベースとなるのは2.8リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンと8速ATの組み合わせで、ここに電動モーター、ジェネレーター、リチウムイオンバッテリー、DC-DCコンバーターを追加する構成となっています。

48Vバッテリーの重量はわずか7.6kgに抑えられており、車両への影響を最小限に留めている点が特徴です。

エンジン単体の最高出力は151kW（205PS）、最大トルクは500Nmで、発進時には電動モーターが最大12kW（16PS）・65Nmのトルクをアシスト。また、減速時には回生機能によって電力を回収し、アイドリングストップからの再始動もよりスムーズになるよう設計されています。

気になる燃費は25.9mpgから26.4mpg（約11.0km／Lから約11.2km／L）、CO2排出量は282g／kmです。

一方、ベースとなる通常のディーゼルモデルは燃費26.6mpg（約11.3km／L）、CO2排出量278g／kmですので、数値上の差はほとんどありません。

それにもかかわらず、車両価格は8万740ユーロ（約1477万円 ※2026年3月中旬時点、以下同）からとされており、通常ディーゼルモデルの5万1729ユーロ（約946万円）と比べると、その差はおよそ531万円にのぼります。

価格が約1.5倍になる一方で、燃費改善がわずかという点は、一見すると疑問に思えるかもしれません。

しかし、このシステムの真価は数値では測りにくい部分にあります。

重量級のランクル250において最も負荷がかかる発進時に、即応性に優れた電動モーターのトルクを上乗せすることで、欧州の街中でのアクセル操作がよりマイルドになり、出足の力強さとスムーズさが向上するのです。

さらに、エンジン始動時の静粛性改善や振動・騒音の低減といった快適性の向上も期待できます。

ランドクルーザーシリーズといえば、ずば抜けたオフロード性能に加え、耐久性の高さが命です。

水や泥に弱いハイブリッドユニットをどう守るかという点についても、しっかりと対策が施されています。

48Vシステムのモーターやジェネレーターは車体の高い位置に配置され、防水性・耐環境性を確保。泥水や砂塵といった過酷な条件下でも信頼性を維持できるよう設計されており、「ランクルらしさ」を損なわない工夫がなされています。

この48Vマイルドハイブリッドは2025年内から欧州市場へ順次導入される予定ですが、日本市場への展開については現時点で公式な発表はありません。

ディーゼルモデルに対して規制が厳しく、販売台数もガソリンを中心に増やしていこうとする国内市場へは、導入自体が難しい可能性もあります。

今回の電動化は、劇的なスペックアップではなく、ランドクルーザーらしさを守りながら日常の使い勝手と快適性を底上げする、現実的な進化といえるでしょう。

大きな数字には表れない乗り心地の洗練こそが、この新仕様の最大の訴求点です。

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しかしながら、国内でもランドクルーザー250のハイブリッドモデルに乗ってみたいと考える人は多いはずです。

実際、国内のトヨタ販売店には、LXやランドクルーザー300の海外版に設定されているストロングハイブリッドを望む声が少なからず寄せられているといいます。

現時点でただちに販売が行われるという情報はありません。しかし市場の声をくまなくくみ取ってくれるトヨタのことですから、ランドクルーザー250“ストロングハイブリッド”の国内導入も大いに期待できるのではないでしょうか。