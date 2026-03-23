英紙が報道自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）開幕前に、ドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が来日。東京でお忍びデートする姿が目撃され、街中を闊歩する姿が海外メディア上で脚光を浴びた。英紙「ザ・サン」は「『東京で共に過ごす二人』ルイス・ハミルトンとキム・カーダシアンが東京で目撃される。インフルエンサーがF1スターと腕を組んで親密な時間を過ごす」との見出し