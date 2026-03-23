キンレイが冷凍麺カテゴリーで「つけ麺」の販売を拡大している。同社出荷実績（プライベートブランド「PB」含む）をみると、25年度上期は5年前比で約3.5倍となった。ナショナルブランド（NB）は「豚骨魚介つけ麺」を展開してきたが、26年春夏シーズンは新商品で「魚介醤油つけ麺」と「あっさり旨辛つけ麺」を追加。今年も暑くて長い夏を想定し、麺とスープのおいしさにこだわった「つけ麺」3フレーバーで市場を活性化する。3月