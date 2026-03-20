俳優・石田純一（72）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「蘇る細木数子」にゲスト出演し、全盛期の収入事情を明かす場面があった。「バーチャルで再現した細木数子さんと“再会”を果たす」という企画に参加した石田。そこで「船橋で焼肉屋さんやってるの?」と質問されると「駅から近いところでやっております、昨日も行きました」と回答。また「売り上げはどれくらい?」と聞かれると「月に1000万円前後ですね、あり