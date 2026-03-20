連休中に車で行楽地に出掛ける人は多いと思います。運転中に車両火災が発生したときの対処法について、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが車両火災が起きたときの“対処法”ですJAFは「走行中であればハザードランプを点滅させて後続車に対し、緊急事態が発生したことを伝えます」と投稿。その上で「次に、路肩側に停止して