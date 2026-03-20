連休中に車で行楽地に出掛ける人は多いと思います。運転中に車両火災が発生したときの対処法について、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが車両火災が起きたときの“対処法”です

JAFは「走行中であればハザードランプを点滅させて後続車に対し、緊急事態が発生したことを伝えます」と投稿。その上で「次に、路肩側に停止して携帯電話などで119番に通報します。その後、自分が危険にさらされない範囲で初期消火に努めます」と紹介しています。

また、公式サイトでは、車両火災を防ぐ方法として「車内には必要がないものを持ち込まず、クルマから離れる際もライターやスプレー缶などの火災を引き起こすものを放置しないようにします」と説明。その上で「次に、車両の購入後に取り付けを行なった市販品のカーナビゲーションやオーディオ機器、さらにはドライブレコーダーなど、電源を必要とする各機器が正しく接続されていて、ショートすることがないかを適宜確認します」とアドバイスしています。