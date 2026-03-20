山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。3月19日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして小泉孝太郎と前田敦子が出演した。“パートナーに浮気の兆候を感じたら”というテーマで、小泉は衝撃的な恋愛観を語り…。【映像】新たな恋求める前田敦子に小泉孝太郎「運命なんだよ！」グイグイ迫る!?番組内ドラマ「あざと連ドラ」が最終話直前という