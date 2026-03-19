自民党の衆院議員で首相補佐官の松島みどり氏が2026年3月18日にXを更新。チリ国旗をイメージしたネイルで同国のホセ・アントニオ・カスト大統領との会談に臨んだところ、カスト大統領から喜ばれたことを明かした。「私と2人で手を合わせるポーズを撮らせました」松島議員は3月8日から15日にかけて特派大使としてチリを訪問。現地時間10日にはカスト氏の大統領就任に先立ち、会談を行っていた。松島議員は18日にXを更新し、「チリの