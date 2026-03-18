ヤマハはV型エンジンを'80年代の切り札にする思惑があった！ 1982年、ヤマハはXZ400という水冷8バルブで70°のVツイン、そして駆動がシャフト・ドライブと、スーパースポーツなのかツーリングスポーツなのか、それまでの概念ではわかりづらい組み合わせのNewモデルをリリースした。1980年にXJ400でヤマハはようやく4ストロークエンジン搭載でトップに君臨、そのもういっぽうで'80年