《花粉がキツイこの頃。私も花粉症……涙。農林水産省では、まずは、花粉が多くなる20年生以上のスギ人工林を431万haから2割減少させます。年間伐採面積を5万haから2033年度までに7万haまで増やし、花粉の出ない杉を植える等の対策を講じます。地道な取組ですが、少しでも進むよう努力します》【写真】キツイ花粉症を嘆く、鈴木憲和農相の投稿とX（旧ツイッター）に投稿したのは、鈴木憲和農林水産大臣。花粉症の治療費にも集ま