きょう（15日）午後、岡山市中区の自宅に放火した疑いで、この家に住む男が逮捕されました。男は「火をつけた」と自ら警察に通報していました。 【写真を見る】「自分で火をつけた」自ら警察に通報自宅に放火した疑いで男を現行犯逮捕3階建ての住宅1棟全焼【岡山】 非現住建造物等放火の容疑で現行犯逮捕されたのは岡山市中区円山の自称・会社員の男（32）です。 警察によりますと男はきょう（15日）午後2時35分ごろ、自身