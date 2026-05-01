広島県東広島市で2月に発生した放火殺人の捜査中、同県三原市の会社敷地内で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、男性の生存が3月9日には確認されていたことが1日、県警への取材で分かった。家族が翌10日に行方不明届を出した。県警は殺人容疑も視野に入れた死体遺棄事件として、東広島署の捜査本部に三原署を加えた合同捜査本部を設置した。県警によると、遺体は4月29日に見つかり、三原市の自営業徳田雅希さん（29）と