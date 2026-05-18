静岡県警袋井署は18日、袋井市岡崎の山林に火を付け、約1500平方メートルを焼損させたとして、森林法違反（森林放火）の疑いで同市、派遣社員今野悟容疑者（59）を逮捕した。容疑を認めている。署によると、周辺では昨年12月以降、10件以上の林野火災が発生しており、関連を調べている。逮捕容疑は3月21日午前8時半ごろ、同市の男性が所有する山林に放火した疑い。