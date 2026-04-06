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山形県酒田市で5件目の火災 警察は連続放火の可能性も視野に捜査

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 山形県酒田市で6日、住宅の一部が焼けたとみられる火災があった
  • この周辺では先月末から火事が相次いでおり、今回で5件目
  • 警察と消防は一連の火災を不審火の可能性もあるとみて捜査している
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