神奈川県湯河原町で60代の女性が殺害され住宅が放火された事件からきょうで11年です。警察は10年ぶりに新たな映像を公開しました。【映像】新たに公開された不審人物の映像（実際の様子）2015年4月21日、湯河原町で住宅が放火され、住人の平井美江さん（当時66）が顔に包丁が刺さって死亡しているのが見つかりました。事件から11年が経ったきょう、警察はJR湯河原駅のロータリーを歩く容疑者の男とみられる人物の新たな映像