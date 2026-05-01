広島県警は1日、同県三原市で先月29日に土の中から遺体で見つかった自営業徳田雅希さん（29）は死因不詳で、3月上旬〜4月上旬ごろまでに亡くなったと推定されると発表した。東広島市の放火殺人事件との関連を調べる。