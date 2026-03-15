事故があったのは網走市南2条東2丁目にあるコンビニエンスストアの駐車場です。15日午前3時ごろ、消防から「ショベルが女性をひいた」と警察に通報が入りました。警察によると77歳の男性がショベルカーで駐車場内を除雪中、バックした際に市内に住む43歳の女性をひいたということです。この事故で女性は、内蔵の損傷や骨折などの重傷ということです。警察は当時の詳しい状況や事故の原因を調べています。