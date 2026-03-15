圧巻の一発で球場をどよめかせた大谷(C)Getty Images衝撃の幕開けとなった。現地時間3月14日に米マイアミのローンデポ・パークで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の第4試合、日本代表とベネズエラ代表だ。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェック先手を取ったのは、ベネズエラだった。初回に先頭打者のロナルド・アクーニャJr.が、日本先発であった山本由伸が2球目