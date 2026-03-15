ポッドキャストの国内初となる大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が14日、東京・港区の赤坂サカス広場で開幕した。イベントは15日までの2日間開催され、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーム・個人クリエイターなどが集結。約30番組が参加し、公開収録を中心としたステージイベントが行われる。初日は17の公開収録ステージが行われ、多くの観客でにぎわった。TBS PODCAST「永野はミスターTBS」の公開収録には、お笑