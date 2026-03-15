ポッドキャストの国内初大規模イベント 「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が開幕！ 初日は桐谷健太・一ノ瀬ワタル・永野・山田ルイ53世ら登場

ポッドキャストの国内初となる大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が14日、東京・港区の赤坂サカス広場で開幕した。イベントは15日までの2日間開催され、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーム・個人クリエイターなどが集結。約30番組が参加し、公開収録を中心としたステージイベントが行われる。初日は17の公開収録ステージが行われ、多くの観客でにぎわった。TBS PODCAST「永野はミスターTBS」の公開収録には、お笑いタレントの永野と演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔が登場。髪がカールしてしまった姿で現れた永野は「ヘアメイクがいると思ったらいなくて、こんな髪型で出てきてしまいました」と笑いを誘った。蓮見は「ロマンス」で第70回岸田國士戯曲賞を受賞したばかり。永野が「おめでとうございます」と祝福すると、蓮見は「『マネージャーの電話が鳴り止まないのでは』と思ったら、新聞社1社の取材依頼だけで止まってしまった」と語り会場を沸かせた。さらに永野が「僕の28歳は前の事務所をクビになった年」と明かす場面もあり、会場は爆笑に包まれた。また文化放送「髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ」の公開収録も行われ、山田は永野の方のステージの歓声について「ほんま向こうではWBCのパブリックビューイングかなんか見てんのかなっていう。大谷が打ったんかなっていうぐらいのうわーっていう歓声が上がっておりました」と驚きの様子を見せた。さらにこの日は娘の卒園式に出席してから会場入りしたといい、「ちっちゃい子が30人ぐらい歌ってて。もう来てる親御さんみんな泣いてね。すごく清々しくて爽やか。『頑張れよ！俺の娘』！」と語り、会場から拍手が起こった。俳優の桐谷健太と一ノ瀬ワタルによる「きりのせラジオ」の公開収録では、2人の出会いのエピソードも披露。一ノ瀬が格闘家時代に睾丸が片方割れてしまう大けがをした話を聞いた桐谷が「ちょっと待って。その話、聞かせて！」と声を掛けたことが交流のきっかけだったという。桐谷が「携帯の番号教えて？」と伝えると、一ノ瀬が驚きのあまり約1メートルほど跳び上がったというエピソードも明かされ、会場を沸かせた。イベント2日目の15日には、お笑いコンビ「アンガールズ」、山崎怜奈、SUPER EIGHTの村上信五、くりぃむしちゅーの有田哲平らが出演予定となっている。