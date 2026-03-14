声優の山口勝平が13日にXを更新。同日、87歳で亡くなったことが発表され池田昌子さんをしのんだ。山口は「え？嘘でしょ??こんな訃報、、、」とポストし「僕にとって永遠にメーテルで、、、。そんな方と乱馬のお母さんでお会いしたときの鳥肌、今も忘れられないです」と池田さんとの思い出をつづった。続けて「その後も999のゲームで両マコさんの間で収録してる時、『中学生時代の自分にこんな未来あるんだぞ！』って教えてあげたい