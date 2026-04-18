新戦略の発表会で実車がお披露目に！日産が2026年4月14日、新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の発表会で、新型「エクストレイル」の実車を初公開しました。【顔変わった〜!!】新型「エクストレイル」を動画で見る中型クロスオーバーSUVであるエクストレイルは、海外でも「ローグ」として販売される世界戦略モデルです。2000（平成12）年11月に発売された初代モデルは、アウトドアギア風のデザイ