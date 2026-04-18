桜島で18日夜、爆発があり、噴煙が火口から1600メートルの高さまで上がりました。桜島が爆発したのは今年4回目です。 桜島の南岳で18日午後8時3分に爆発があり、噴煙が火口から1600メートルの高さまで上がりました。この爆発で、弾道を描いて飛ぶ大きな噴石が火口から300メートルから500メートルの9合目付近まで飛びました。桜島の爆発は今年に入り、4回目です。 また、続けて午後8時18分には噴火があ