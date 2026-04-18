お笑いトリオ・トンツカタンが、本日18日のライブ出演を最後にトリオを解散したことを発表した。【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタンプロダクション人力舎が発表し、公式Xにて「プロダクション人力舎所属 トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と報告。「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」と伝