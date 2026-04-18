【ワシントン＝栗山紘尚、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は１７日、イランが保有する濃縮ウランの米国への引き渡しや核開発計画の無期限停止で合意したと主張した。これに対し、イラン側は強く反発している。トランプ氏は１７日の演説で、「米国は核の粉じんを全て手に入れる」と主張した。濃縮ウランを指すとみられ、「イランと共同で回収し、米国に持ち帰る」と強調。米ブルームバーグ通信のインタビューで