れいわ新選組の大石晃子共同代表は１２日、Ｘを更新し、週刊新潮が報じた同党による秘書給与の搾取疑惑に反論した。この日発売の週刊新潮では「独裁『山本太郎』の大罪『れいわ新選組』は秘書給与を?搾取?していた」と題し、国会議員の公設秘書枠を党側に上納する組織的なスキームがあることなどを報じていた。前日にデイリー新潮で一部が報じられ、大石氏は「今日も党難や。説明はできるようにします。スジは通します、それ