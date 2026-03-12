れいわ新選組の山本太郎代表に3年間仕えた元私設秘書B氏の独占告白後編。昨年10月、山本氏は自分の運転で東九州自動車道をレンタカーで走行中、スピード違反をオービス（速度違反自動取締装置）に検知された。その後、国会議員としてあるまじき対応を取り続けたのである。（前後編の後編）＊＊＊【写真】山本太郎代表が秘書に送った「遵法精神なしのLINEメッセージ」 オービスに検知されて秘書が警察への連絡も勧めるも「心当