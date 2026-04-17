京都府で男の子の遺体が遺棄された事件で父親が逮捕されましたが、いまだに謎が残っています。遺体はどのように遺棄されたのか。防犯カメラの映像から“ある可能性”がみえてきました。■息子捜すフリ？防犯カメラに安達容疑者の姿安達結希くんが行方不明となって8日の先月31日。南丹市内にある洋菓子店の防犯カメラが捉えた映像には、車から降り、店へ向かっていく、結希くんの父・安達優季容疑者とみられる人物が映っていまし