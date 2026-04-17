THEALFEEが17日夜、全国ツアーの東京公演を江東区有明の東京ガーデンシアターで開催し、ライブ通算3000本を達成した。日本のロックバンド史上初の快挙。日本プロ野球史上初の通算3000安打を達成した張本勲氏（85＝本紙評論家）から祝福メッセージと直筆サイン入りバットが贈られ、高見沢俊彦（72）の誕生日が思い出深い記念日となった。（高原俊太）「これからも4000本、5000本とファンの皆さんとともに記録を伸ばしていっ