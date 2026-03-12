全国大会から20年近く遠のいている別府大学野球部に24歳の新監督が就任しました。高校時代甲子園ベスト4をつかんだキャプテンが、当時の監督の教えを胸に抱き、新たな挑戦です。 【写真を見る】「甲子園ベスト4主将」から「24歳の指揮官」へ別府大学野球部の新監督に表悠斗氏が就任 現在部員62人の別府大学野球部。2007年の全日本選手権に出場して以降、全国の舞台から遠のいています。この野球部に2月から監督として就任した