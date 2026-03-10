岡山朝日高校岡山・中区古京町 岡山県の公立高校で10日、一般入試が始まり、約6000人が試験に臨んでいます。 岡山朝日高校では、320人の定員に対し299人が試験に臨んでいます。倍率は0.93倍で、2年連続で1倍を切りました。 県立全日制高校では50校のうち49校が一般入試を行い、5698人の募集に対し5650人が志願しています。 平均倍率は0.99倍で、1倍を切ったのは現在の入試制度になった2014年以降初めてです。