正遊撃手としてオーストラリア代表の一員となっていたデール(C)Getty Images結果論ではあるが、ワンプレーが運命を変えた。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の一戦で、オーストラリアは韓国に2-7で敗戦。負けても6失点以下かつ4点差以内なら1次ラウンド突破が決まる優位な状況を覆され、ベスト8進出の夢は潰えた。【動画】痛恨のエラー元NPB助っ人の豪州遊撃手のプレー