運命を変えた「歴史に残る失策」　豪遊撃手は今季からNPB→KBOの助っ人　“気まずい”韓国メディアは配慮「生涯トラウマとなるかも」【WBC】

結果論ではあるが、ワンプレーが運命を変えた。

3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の一戦で、オーストラリアは韓国に2-7で敗戦。負けても6失点以下かつ4点差以内なら1次ラウンド突破が決まる優位な状況を覆され、ベスト8進出の夢は潰えた。

【動画】痛恨のエラー 元NPB助っ人の豪州遊撃手のプレーを見る

ギリギリまで韓国を追い込んではいた。1-6とリードされた8回裏には一死二塁の局面でバザーナに適時打が飛び出し、4点差として“2位通過の条件”を満たした。

試合自体は負けているものの、9回表の韓国の攻撃を無失点でしのげば、2大会連続での準々決勝ラウンド進出は掴めた。しかし、残るアウトカウント3つという“重圧”が、オーストラリアナインが平常心を奪ったのかもしれない。

一死一塁の場面で、イ・ジョンフが放った打球をさばいた遊撃手デールの痛恨の失策。二塁への送球が逸れる間に一塁走者が三塁まで進塁。一死一、三塁の局面を作られ、ここでアン・ヒョンミンが“決勝点”となる犠牲フライを放ち、オーストラリアは万事休すとなった。

悔やまれる送球エラーを犯したデールは、奇しくも昨年までオリックスと育成契約を交わし、今季からはKBOリーグのKIAタイガースと契約。韓国球界でも知られた“助っ人”だった。