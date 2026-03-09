¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤Î660Ëü±ßÄ¶¤Î°¦¼Ö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2021Ç¯1·î¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È·ëº§¤·¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£Instagram¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö#Í§ÈÓ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿ÉÊ¿ôË­ÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤ä¡¢¿·µï¤Î¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î»Ñ¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£6