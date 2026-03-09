チリのバルパライソに停泊中の中国の科学調査船「探索1号」において、中国・チリ共同アタカマ海溝有人潜水調査航海の総括式典が5日に行われた。今回の航海では、アタカマ海溝の生物多様性、化学合成生態系、プレート沈み込みメカニズムの探査を含む複数の任務が円滑に完了した。新華社が伝えた。今回の航海は、中国科学院深海科学・工学研究所とチリのコンセプシオン大学が共同で組織し、40日間以上にわたって実施された。期間中、