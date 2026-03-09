中国・チリ共同アタカマ海溝調査航海が成功裏に終了

チリのバルパライソに停泊中の中国の科学調査船「探索1号」において、中国・チリ共同アタカマ海溝有人潜水調査航海の総括式典が5日に行われた。今回の航海では、アタカマ海溝の生物多様性、化学合成生態系、プレート沈み込みメカニズムの探査を含む複数の任務が円滑に完了した。新華社が伝えた。

今回の航海は、中国科学院深海科学・工学研究所とチリのコンセプシオン大学が共同で組織し、40日間以上にわたって実施された。期間中、「探索1号」に搭載された中国独自開発の有人潜水艇「奮闘者」号は計36回の潜水調査を実施し、3500件を超える生物標本を採取。深淵分野における多角的な学際的研究をさらに進めるための強固な基盤を築いた。



中国側の首席科学者の杜夢然（ドゥー・モンラン）氏は「今回の調査における最も重要な成果の一つは、南半球で最も深い冷湧水生態系を初めて観測したことだ。これは中国の科学者が提唱する『グローバル化学合成生命回廊』仮説を裏付ける新たな有力な証拠となった。また、研究者は同一の海溝内で少なくとも3種の異なるシンカイクサウオを発見。この海域における魚類の生物多様性の高さが浮き彫りとなった」と述べた。

冷湧水生態系とは、海底から湧き出る化学物質をエネルギー源として化学合成を行い、暗黒の海底世界で発達する独特な生態系を指す。「グローバル化学合成生命回廊」仮説は、世界中の海溝底部にこうしたシステムが広く発達していると考えるものだ。

さらに、研究者はチリの歴史上の巨大地震に関連する海底断層の破壊構造も発見された。これは、地震活動がいかにして深海地形を形成し、生物の生息環境に影響を与えるかを理解するための貴重な原位置観測データとなる。

今回の航海は中国が主導する国際共同研究プロジェクト「グローバル深淵探査計画」の枠組みによるものだ。同計画の責任者の彭暁彤（ポン・シャオトン）氏は、「今回の航海が東太平洋および南大洋の海溝システムにおける科学研究をさらに推進する上で重要な意義を持つ」としている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）