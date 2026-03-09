タレントの田村淳（52）が、8日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深夜放送）に出演。妻との結婚を決めたエピソードを披露した。【写真】ロンブー田村淳、元モデルの妻・香那さんとハワイ挙式ショットこの日は、元相方の田村亮（54）とともに、ホロスコープ占いの彌彌告（MiMiKO／みみこ）氏に占ってもらうことに。淳は「結婚した時心から落ち着きがあった『やっと居場所がで