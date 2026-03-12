お笑いタレントの田村淳さんが2026年3月11日、盗撮行為に関する注意喚起をXに投稿し、SNS上では、「当然の意見と思います」「この言葉が沢山の人に届きますように」などの声が寄せられている。「家族といる時は許可なく撮影をするのはやめて欲しい」田村さんは11日、盗撮行為について「僕のことは街で見かけた時に撮影してもらって構いません」としつつも、「家族といる時は許可なく撮影をするのはやめて欲しい」と注意喚起した。