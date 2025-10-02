ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ロンドンブーツ1号2号」解散の舞台裏、田村淳がテレビ初告白 ロンドンブーツ1号2号 田村淳 田村亮 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB 「ロンドンブーツ1号2号」解散の舞台裏、田村淳がテレビ初告白 2025年10月2日 1時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田村淳が番組で「ロンドンブーツ1号2号」解散に言及したと、東スポが報じた 亮の「戻らない」という意思が固く、「いったん屋号下ろそう」となったそう 解散の一番の理由は、コンビバランスが崩れたことへの「モヤモヤ」だとした 記事を読む おすすめ記事 千原せいじ「不適切行動」の中身 日本仏教協会顧問は事実上のクビだった！ 2025年10月1日 5時0分 国分太一さんのＴＯＫＩＯテラス終了…コンプライアンス違反に関する説明求めたが「進展なく」 2025年9月27日 13時10分 前田大然に酷評！ＥＬ初戦前半限りで交代に指揮官「ベストに程遠い状態」現地メディア報道 2025年9月25日 11時15分 Ryota「嫌なことばかりする人には“取り返しのつかないリスク”が待っている」その末路を徹底解説 2025年10月1日 18時0分 伊藤祐輝 9月末で事務所退所を報告 「ウルトラマンブレーザー」「コード・ブルー」等出演 2025年10月1日 15時44分