ＴＢＳが６日、都内の同局で春の改編説明会を実施。活動休止前は「水曜日のダウンタウン」や「クレイジージャーニー」にレギュラー出演していたお笑いコンビ・ダウタウンの松本人志の復帰についてコンテンツ戦略局コンテンツ戦略部長の三島圭太氏が言及した。三島氏は「今日の段階で、そういった話はありません」と回答。「引き続きいろんな総合的な状況によってトータルの判断をして、都度都度判断していく」とした。松本は