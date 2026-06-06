コンビ歴35年を超えた今なお、抜群の仲の良さで知られるキャイ～ン。しかし、コンビ結成前の2人は互いに強烈な印象を抱いていたようで……。 【TVer】ショートコントなのに……キャイ～ン・天野が明かした相方・ウド鈴木のピン芸人時代のネタとは？ 芸人界屈指の仲良しコンビが集結した『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）。コンビのパワーバランスについて話題が及ぶと、天野ひろゆき（