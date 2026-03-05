【ワシントン＝阿部真司、エルサレム＝福島利之】米国のヘグセス国防長官は４日の記者会見で、米軍とイスラエル軍の共同作戦により、イラン上空の「完全な支配権」を数日から１週間以内に確立すると述べた。制空権の掌握後は内陸部への精密攻撃を強める意向を示しており、各地への空爆が激化するのは必至だ。米国とイスラエルはイラン要人や核施設、軍事拠点を標的にしている。会見に同席した米軍制服組トップのダン・ケイン統