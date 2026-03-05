阪神タイガースとの最後の強化試合（3月3日）を終えて、3月6日の「ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）」1次ラウンド、台湾（チャイニーズ・タイペイ）との初戦を控える野球日本代表「侍ジャパン」。【写真】井端監督、妻は元テレ朝・河野明子アナ大谷翔平投手（31、ロサンゼルス・ドジャース）をはじめとする日本人メジャーリーガーや、セ・リーグ二冠王に輝いた阪神タイガース・佐藤輝明選手（26）ら球界のスター