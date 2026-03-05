阪神タイガースとの最後の強化試合（3月3日）を終えて、3月6日の「ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）」1次ラウンド、台湾（チャイニーズ・タイペイ）との初戦を控える野球日本代表「侍ジャパン」。

【写真】井端監督、妻は元テレ朝・河野明子アナ

大谷翔平投手（31、ロサンゼルス・ドジャース）をはじめとする日本人メジャーリーガーや、セ・リーグ二冠王に輝いた阪神タイガース・佐藤輝明選手（26）ら球界のスター選手が顔を揃えた、過去最強とも呼び声が高いチーム編成だ。

壮行試合や強化試合では登録メンバー30人に加え、各球団から招集されたサポートメンバーをベンチ入りし、選手起用に頭を悩ませたであろう井端弘和監督（50）。特に2試合出場も5打数ノーヒットで終わった大谷は、打順を1番か2番にするか決めかねているよう。

またスタメンが予想される鈴木誠也選手（31、シカゴ・カブス）、吉田正尚選手（32、ボストン・レッドソックス）、近藤健介選手（32、福岡ソフトバンクホークス）ら外野手陣。破壊力は文句なしの一方で、一部では守備力が不安視されている。

はたまた佐藤、岡本和真選手（29、トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆選手（26、シカゴ・ホワイトソックス）ら三塁、一塁を主戦場とする選手の併用。そして内野守備の要である二遊間を誰に任せるのか、本戦での井端采配にも俄然注目が集まっている。

巨人・阿部監督による「WBCスタメン」

そんな中、プロ野球の現役監督が「WBCスタメン予想」を発表した。YouTubeチャンネル『日テレスポーツ』で公開された動画にて、盟友の高橋由伸氏（50）のインタビューに応じた読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督（46）だ。

2024年には巨人をセ・リーグ制覇に導き、2013年のWBCでは正捕手で4番、主将も任された世界も知る阿部監督。そんな有識者が、現メンバーでどんなオーダーを組むのだろうか。

「野手、ちょっと豪華すぎますね。いや〜難しいな、これ」

豪華すぎるメンバーを前に、やはり誰もが迷うのだろう。そして阿部監督が発表した「理想のスタメン」というのがーー、

大谷の次に「森下翔太」の理由

１番・大谷翔平

２番・森下翔太（25、阪神）

３番・佐藤輝明

４番・鈴木誠也

５番・村上宗隆

６番・岡本和真

７番・牧秀悟（27、横浜DeNAベイスターズ）

８番・坂本誠志郎（32、阪神）

９番・小園海斗（25、広島東洋カープ）

「ガチガチに打て!」と送り出したのは、守備や走塁よりも打撃を優先したと思われる“ガチガチ”の超重量打線ナインだった。

それでも、各々のポジションには触れなかったものの、試合終盤には源田壮亮選手（33、埼玉西武ライオンズ）、周東右京選手（30、ソフトバンク）、牧原大成選手（33、ソフトバンク）ら走塁、守備に優れた選手起用も示唆。

そして侍メンバーでさえも、プレッシャーからか「誰もが嫌がる」とされた、大谷の次に打席に立つ選手には、中央大学の後輩で「宇宙人っぽい、我が道をいくタイプ」と評する森下が適任とする阿部監督。短期決戦だけにまずは先制点を取り、後半は手堅く固めて勝ち切る作戦なのだろう。

ある意味で井端監督の上をいく打撃重視のスタメンだが、国際大会ではこれくらい大胆な、チームに勢いをつけるオーダーを組むのも手なのかも。3月6日の台湾戦、果たしてスタメンに名前を連ねるのは？