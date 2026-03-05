数々の修羅場を潜り抜けてきたSAKURAが、自身のオーディション当時を振り返った。【映像】オーディション当時の宮脇咲良2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。スタジオで候補生たちの奮闘を見守っていたSAKURA（LE SSERAFIM）は、指原莉乃から「オーディションの課題だったダンスは覚えているか」と問われ、「私はもう、全く覚えてないです。何をしたかも覚えてない」と意外な回答を見せた。